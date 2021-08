El reconocido productor musical Nílver Huárac y la exbailarina Lizet Soto presentaron a su hija de 16 años, Alondra Huárac Soto.

En diálogo con el programa “Magaly TV La firme”, revelaron que la adolescente está estudiando baile, pero sus padres le pusieron como condición no abandonar el colegio ni la universidad.

“Me siento chocho, me siento orgulloso, me siento muy feliz”, dijo Nílver Huárac sobre Alondra, quien pronto intentará ganar el concurso de baile Old Dance Intercontinental 2021.

Por su parte, Lizet Soto contó que aunque a su hija le encanta bailar, también es buena con los números y por eso estudiará finanzas en la universidad.

“Le encantan las matemáticas, quiere estudiar finanzas. Me alegro que Nílver la haya visto, haya visto el talento”, dijo la exbailarina al programa de Magaly Medina.

