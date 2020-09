Daniela Dacourt sobre concierto de Yahaira Plasencia: “No he tenido el placer que me invitaran”

La salsera Daniela Dacourt respondió si participará en el concierto de Yahaira Plasencia, el cual está programado para el próximo 7 de noviembre.

Daniela Dacourt dijo no haber sido invitada a este evento, por lo que se descartaría su participación.

“No he tenido el placer que me invitaran, pero me imagino que debe de tener muchas sorpresas con los feats que tiene, igual es su primer concierto después de toda la pandemia y tiene todo el derecho del mundo que lo haga con quien se le dé la gana”.

Daniela Dacourt reconoce que muchos quieren verlas juntas, pero sabe que eso llegará en su momento. “No sé que tan bueno, hay mucha gente que sí quiere vernos juntas pero en su momento se dar, en su momento volveremos a hacer algo juntas. Yo no tengo ningún problema yo he dicho, mientras sea música, todo bien..”.

Sobre su última declaración en donde dijo que ella es natural, asegura que todo se trata de bromas. “Yo estoy enfocada en mi trabajo, en las cosas que se vienen. Tampoco me voy a poner en poses de: que no, que sí, porque tampoco es así, todo es broma, nada personal”.

