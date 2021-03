Macarena Gastaldo se mostró súper indignada después de las polémicas declaraciones de Lesly Castillo, quién opinó sobre las denominadas “Embajadoras de Tulum”, las chicas realities que viajan contestemente, mientras que en el programa Magaly TV: La firme pasaban imágenes de la argentina.

“Mira como se venden, disculpen que hable así, pero ¿quiénes podrían agarrarlas en serio? Esa es la verdad. A mí me dan mucha pena porque yo soy parte del medio y a veces digo que por culpa de una tienen pagar todas, no hay una que se salve”, indicó Castillo en el programa de la ‘Urraca’.

A raíz de esto, la gaucha no se quedó callada y amenazó con soltar un secreto de la exmodelo que podría afectar su matrimonio.

“Me parece demasiado conchuda sentarse en un set de televisión sabiendo anteriormente lo que conversó conmigo. No se la da de señora tampoco”, espero que se rectifique por lo menos conmigo y con las demás chicas que están incómodas con la situación, sino voy a lanzar mi bombita... bombaza”, indicó Gastaldo.

“¿Quién fue?, ¿Quién es?, ¿fue una chica tranquila?, ¿es una chica de familia? No puede salir hablar cuando tuviste tu repertorio anteriormente. Bueno, pero ¿ella no está con un hombre con dinero? ¿Millonario? Lo que aspira ella también es eso. Eso es lo que aspiraba ella, lo consiguió y lo logró y lo aplaudo. Entonces que se calle la boca y no se siente en un set de TV”, agregó la argentina.

