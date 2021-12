Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, arremetió con Jorge ‘Yorch’ Plasencia por negarse a autorizar que su hijo salga de Lima y viaje durante durante las vacaciones de fin de año.

“No puedo creer que tanta rabia o egoísmo tiene un padre hacia su hijo. Qué culpa tiene un niño de tu egoísmo, por qué tú ahora tienes impedimento (de salida del país), ¿él tampoco debe viajar? por qué te gane una demanda actúas de picón?”; escribió en una historia de Instagram.

Olenka sostuvo que actuará judicialmente ante la negativa del hermano de Yahaira Plasencia. Según indicó, la condición que puso el popular ‘Yorch’ es que ella lleve a su hijo a su casa para luego dar la autorización.

“Son las vacaciones de fin de año, ni siquiera se te pide ni un sol y dándote toda la información y datos sobre el viaje, como me pidió tu abogada, pero ¿la condición es que te dé a mi hijo para que vaya a tu casa? ¿para que? para la foto? para que lo expongas en tus redes y tildándome de mala madre o quiz no me lo regreses”.

Hermano de Yahaira Plasencia no cumpliría con pensión a su hijo

De otro lado, Olenka Mejía mencionó que Jorge Plasencia no le estaría depositando la pensión para su mejor hijo. “La abogada informa que cumple todos los meses pero a la única cuenta derivada para pensión de mi hijo no llega nada; pero dice tener los voucher y cuando se les pide mostrarlo, no quiere enviarlo, ¿qué esconde? o ¿es que nunca depositó?”, sostuvo.

También indicó que Yorch se niega a devolver la ropa de su hijo, que ha sido comprada por ella. “No sé con qué fin, pero no le quieres devolver su ropa”.

