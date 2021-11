La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, respondió luego de que Yahaira Plasencia confirmara que le pagó la suma de 20 mil soles como indemnización y porque quería llevar la fiesta en paz.

Olenka Mejía la desmintió y dijo que lo hizo porque el Poder Judicial le puso un ultimátum, sino iba tener problemas con la justicia. “Aclarando. No pagaste porque quieres llevar la fiesta en paz o porque tiene un gran corazón o porque te caigo bien”, escribió.

Seguidamente explicó con más detalles por qué Yahaira Plasencia se adelantó al pago de la indemnización luego de que dijera que terminaría de hacerlo en le primer trimestre del año.

“Es porque el Poder Judicial te mando una carta exigiéndote que te dan 10 días para que pagues y cumplas las reglas de conducta, sino ibas a tener problemas con la justicia y UY MAGIA se reactivo tu rubro y pagaste todo?? No que no tenías trabajo? No que tu economía te da y sólo podías para pagar de 150 a 150 soles??”.

Además cuestionó a los seguidores de la salsera. “En serio qué clase de ser humano y artista puede ser?? Dando estos ejemplos?? Cómo pueden admirar a personas así??? No nos olvidemos aún tienes una denuncia por resistencia y desacato a la autoridad que Fiscalía lo verá”.

Finalmente, Olenka Mejía escribió: “Actúa bajo presión, sino en 50 años pagas y se surraba en las reglas de conducta, sino averiguaba que nunca lo cumpliste!! Ya no sé si reírme o llorar con tu triste historia que te montaste”.

