Xoana González está feliz a por la buena acogida que sigue teniendo en Onlyfans, plataforma en la que comparte contenido para adultos junto a su esposo Javier.

Asimismo, opinó sobre el material que comparte Fátima Segovia, conocida como ‘La Chuecona’, quien semanas atrás hizo noticia tras incursionar en la plataforma con su pareja Omar Bolaños.

“Nuestro público sigue fiel y nos llenan de halagos. En cuanto a ellos, creo que les falta conexión, los siento fríos, es como cuando tienes que hacer algo por obligación, me aburre (su contenido) y lo adelanto. A mí se me nota que le pongo ganas y pasión al asunto”, manifestó en una entrevista con el diario Trome.

La argentina reveló que desde que abrió su cuenta en onlyfans se puede dar sus lujos. “Javier y yo somos austeros. Podemos darnos los lujos que queramos, pero ahorramos. Estamos casi por terminar nuestro primer albergue (para perritos abandonados)”, comentó.

Xoana González también se pronunció sobre la nueva disposición de la Sunat que exige a los influencers a pagar sus impuestos tras obtener ganancias de OnlyFans y Patreon.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, comentó. Y agregó sobre la plataforma en la que ha causado furor: “De OnlyFans, sí se paga impuestos”, puntualizó.

