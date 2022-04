Sin pelos en la lengua. Samuel Suárez no se calló nada y se refirió a la imagen que le envió una de sus seguidoras, donde se logra apreciar a Óscar Del Portal en el aeropuerto rumbo a Punta Cana, donde presuntamente se encontraría con su esposa y sus hijos para celebrar su aniversario número 10 de matrimonio, tras haber sido recientemente ampayado en situaciones comprometedoras con Fiorella Méndez.

Y es que recordemos que el periodista deportivo no volvió aparecer más en el bloque de América Deportes, ni tampoco se pronunció por ningún medio, pese a que también fue señalado de haberle sido infiel a su pareja Vanessa Químper.

“Del Portal yendo a Punta Cana, camino a pedir perdón seguro”, le escribe un usuario al creador de ‘Instarándula’, junto a la fotografía del periodista vistiendo una polera con capucha, unos lentes oscuros, gorra y una mascarilla color negro, para seguramente pasar desapercibido por los ciudadanos y medios de comunicación.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ aprovechó el momento para tomar con humor la vestimenta que habría usado Del Portal para no ser interceptado por la prensa. “Entiende, es imposible que las ratujas de ese tal Samu me reconozcan así. No ves que a las justas se me ve casi piel... Qué me van a reconocer, ya pasé la primera barra de seguridad y nadie se dio cuenta que era yo”, comenzó diciendo.

“Todas esas son unas pulpinas que pueden tener a alguien al frente y no se dan cuenta... ¡Que vergüenza! Me han hecho la mañana hoy día... Ahí está pues, para qué las subestiman”, agregó Samuel entre risas.

