Magaly Medina se refirió a Paco Bazán luego de que su compañero de casa televisiva difundiera información no corroborada sobre el uso de la mascarilla en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que Bazán intentó defenderse y explicó que el clip que se hizo viral fue editado. Algo que Medina desmintió en su programa.

“Él intentó arreglar esto con un video que viene circulando en redes, donde dice que el clip (donde se pronuncia sobre el uso de mascarilla) que se hizo viral está editado, cortado y manipulado. Eso es una mentira”, dijo Medina en su espacio de ATV.

“Hemos revisado todo tu programa y lo dijiste tal cual y eso que no he puesto más porque quedaría peor. ATV lo suspendió y esta noche no habrá el programa ‘El Deportivo’ de Pazo Bazán. Lo mandaron a su casa porque esos comentarios, el canal los rechaza”, añadió.

Finalmente, Magaly le envió un mensaje a Paco Bazán y le recomendó que solo se dedique a comentar sobre el fútbol.

“Esto no es parte de la política de nuestro canal. Paco ahí tenía una opinión sobre alguna conspiración, pero este no era el foro adecuado y no era el momento de expresarlo. Consejo de pata, solo habla de futbol Paco”, concluyó.

