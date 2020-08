Paco Bazán fue invitado al programa “Magaly TV La firme” y no disimuló su molestia por las facilidades que les otorgaron a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia para ingresar al país pese a que miles de peruanos llevan meses intentando volver sin éxito.

De acuerdo al periodista, Jefferson Farfán es exactamente igual a cualquier compatriota “que se fue trabajar y venció su contrato y quedó varado en algún lugar del mundo”.

“Farfán, en menos de una semana de haber dejado de trabajar, está de vuelta aquí. Lo que correspondía era que haga exactamente igual que hacen todos los peruanos que no se apellidan Farfán, que no tienen dinero o que no tienen el respaldo de una Federación que debería hacer cumplir lo que está reglado”, indicó.

Asimismo, el exfutbolista cuestionó que Jefferson Farfán ni siquiera está convocado formalmente y afirmó que otros jugadores, como Christian Cueva y Paolo Hurtado, también fueron favorecidos para llegar al Perú pese a que las fronteras siguen cerradas.

Respeto a Yahaira Plasencia, el conductor de ATV Noticias aseguró que es inexplicable, pues la cantante ni siquiera es parte de la FPF: “Eso sigo sin entenderlo, yo sigo sin entender qué rol cumple dentro de la Federación para que haya sido incluida en un documento que además le permite ingresar por la frontera cuando la frontera está cerrada para nuestros hermanos peruanos, más de 70 (en Colombia), que están esperando oportunidad”.

