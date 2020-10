Ericka Palomino, más conocido como “Paloma de la Guaracha”, vive un drama luego de que su novio rompiera la promesa de matrimonio y la abandonara. Como se recuerda, hace tan solo un mes, la popular ‘Kim Kardashian de Santa Anita’ anunció que pasaba a la fila de las casadas.

Percy Alejandro Rojas le había propuesto matrimonio en agosto, pero hace tan solo unos días decidió abandonarla.

“A mi me ha dañado psicológicamente. Lo ha tomado como burla. Él me ha utilizado, totalmente me ha dañado”, comentó en el programa “Tengo Algo que Decirte”.

Entre lágrimas, Paloma de la Guaracha” ha pedido ayuda legal y buscaría denunciar a su expareja por presuntos daños psicológicos.

“No quiero que a otras personas les pase, yo no veo el dinero, por algo yo trabajo. Me pueden conocer como la chica loca, escandalosa, pero no como soy, en lo profundo”, dijo al programa “Tengo Algo que Decirte”.

Según indicó Ismael Castillo, abogado de la artista "la promesa incumplida matrimonial es indemnizable”, según el artículo 240 del Código Civil.

“(La indemnización) Está valorizado en 100 mil soles, porque hay un daño moral. Vamos a hacerle la invitación a conciliar”, comentó.

La polémica Paloma de la Guaracha se hizo conocida por hacer públicos sus “romances” con personajes como Miguelito Barraza, Javier Yaipén y hasta el empresario árabe Yaqoob Mubarak.

