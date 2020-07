La polémica Paloma de la Guaracha volvió a revelar que un hombre casado del ambiente artístico le coqueteó hace meses, pero que no tiene cómo demostrar esta afirmación porque él borró todas las conversaciones que tenía en su celular.

La popular Kim Kardashian de Santa Anita se negó a confirmar la identidad de su misterioso galán, pero dio algunas pistas sobre el joven que le habría ‘tirado maicito'.

“No voy a decir su nombre. Sí, es casado, porque convive con ella. No es modelo, es cantante de cumbia, pero ha borrado todas las conversaciones que hemos tenido cuando salió lo de Yaipén. Debe tener sus 29, 30 años”, comentó Paloma en el programa ‘En Exclusiva'.

Aseguró que este cantante borró toda la evidencia de su celular luego de que ella difundiera los chats íntimos que sostuvo con el líder de la orquesta “Hermanos Yaipén”, Javier Yaipén.

En ese momento, Paloma de la Guaracha, al enterarse que es casado, decidió hacer público el material en el pagrama “Magaly TV La Firme” porque “no tolera a los infieles”.

El último escándalo de Paloma de la Guaracha

A inicios de junio, Paloma fue ampayada ingresando a un hotel con el cómico Miguel Barraza.

“Yo a las 3 de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, manifestó el cómico en aquel entonces.