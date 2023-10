A través de sus redes sociales, Paloma Fiuza agradeció las muestras de apoyo, tras ser sometida a una operación médica luego de sufrir una terrible lesión mientras competía en Esto es Guerra.

“Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no lo puedo ceer lo que me pasó”, escribió Paloma.

Luego continuó con: “ahora me toca recuperarme y estar bien, y lo voy a hacer. Soy fuerte y eso será una batalla más que la voy a superar”.

Paloma Fiuza: La grave denuncia por violencia física que tiene Tomi Narbondo

Paloma Fiuzay Tomi Narbondo confirmaron su relación amorosa a través de sus respectivas cuentas de Instagram. La ahora nueva pareja de la farándula decidió dar el siguiente paso y oficializar su relación luego de tres meses en salidas. Aunque al inicio ninguno quiso poner una etiqueta a su relación porque solo la habrían estado “pasando bien”, ahora se lucen enamorados.

Sin embargo, la conductora de espectáculos, Magaly Medina hizo una grave revelación sobre el nuevo galán de la chica reality. Al parecer, el integrante de ‘Los Chicos Dorados’ tiene un polémico historial con sus ex parejas.

Tomi Narbondo tendría denuncias por violencia física

El modelo uruguayo de 29 años, Tomi Narbondo estuvo en el ojo de la tormenta luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ revelara que tiene una denuncia por presunta violencia física contra su ex pareja, la modelo argentina Macarena Herrera, quien narró los momentos de terror que vivió junto al modelo.

“Tuve una relación un poco tóxica, era la novia y hablé con su psicólogo y me dijo que era bipolar. Es muy violento, me ha empujado, tirado de los pelos. Sus ataques de ira son de violencia física”, narró Macarena.

En ese sentido, el programa de ‘Urraca’ difundió videos y audios en el que presuntamente se escucha a Tomi Narbondo amenazar a su pareja con prenderle fuego y romper su ropa.