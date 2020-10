La integrante de “Esto es Guerra”, Paloma Fiuza, reveló que sí está entre sus planes convertirse en madre en un futuro. Y es que la modelo por el momento quiere dedicarse de lleno a sus proyectos personales.

La exintegrante de Exporto Brasil no descartó la posibilidad de congelar sus óvulos para así poder tener un bebé en unos años, siguiendo el ejemplo de su compañera Alejandra Baigorria.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante. Por ahora no puedo tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, manifestó.

Paloma disfruta de su relación con Raúl García

La brasileña, Paloma Fiuza se encuentra atravesando uno de los mejores momentos en su vida profesional y sentimental junto a su novio Sergio García, con quien reveló que ya tiene un poco más de un año.

