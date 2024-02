Pamela Franco asegura que no volverá a hablar del escándalo de Christian Domínguez, Pamela López y Christian Cueva, al revelarse que el padre de su hija era el informante de la esposa de ‘Cuevita’.

La cumbiambera dijo que estará enfocada en su carrera y en su hija, a esta última la considera como la única persona importante en su vida.

“ Estoy concentrada en lo que realmente me tiene que importar y yo la verdad quiero mentalizarme en eso, quiero dejar atrás todo lo malo y enfocarme en único bueno que tengo que es mi hija ”, sostuvo la ex Alma Bella.

Pamela Franco se pronuncia sobre revelación de Pamela López

Pamela Franco niega calificativos racistas hacia Christian Cueva

Pamela Franco reapareció en ‘Mande Quien Mande’ luego de que Magaly Medina difundiera en su programa, conversaciones con Pamela López, quien aseguró que Christian Domínguez le contó el amorío entre Christian Cueva y la cumbiambera. Sin embargo, la cantante negó estas acusaciones.

“No, muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, pero saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad”, afirmó Pamela Franco.

