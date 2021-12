Pamela Franco, quien lució una cinturita de avispa en las últimas semanas, reveló que perdió un total de 24 kilos en los último 9 meses, tras su primer embarazo. Como se recuerda, ella dio a luz a su primogénita María Cataleya, en marzo de 2021, fruto de su amor con el cantante Christian Domínguez.

“Yo dije, ‘quedo gorda y no me interesa’”, comentó la cantante. Sin embargo, aclaró que la lipomarcación que se realizó en el 2018 le ayudó a recuperar su figura rápidamente tras dar a luz.

Para callar las críticas de sus detractores, quienes aseguran que se hizo un nuevo ‘arreglito’ o pasó por el bisturí, Franco aseguró que se sometió a una rutina de ejercicios y una estricta dieta.

“La gente dice ‘que se ha hecho algo, que muy rápido (ha bajado de peso)’. Yo como saludable, me mato en el gimnasio, trabajo bastante, estoy con la bebe, no se come igual, no se duerme igual. Creo que el trajín, la rutina, ayuda. Uno se traza metas, yo sabía que tenía a mi hija, pero también sabía que seguía siendo mujer, a mi me gusta verme bien y yo me preocupo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO