Pamela Franco comentó que está viviendo el mejor momento de su carrera con la agrupación de cumbia ‘Puro Sentimiento’, alistan una gira musical de fin de año por varias ciudades del país.

Debido a los viajes que tendrá, le preguntaron dónde estará Christian Domínguez, el padre de su hija. “Tú sabes que siempre va a estar allí, yo prefiero que el esté detrás mío que yo detrás de él”, comentó entre risas.

Respecto a si el cumbiambero es celoso, aceptó que él es más que ella, pero que hasta ahora no han tenido problemas por eso. Agregó que ella no se preocupa de que Domínguez le sea infiel, pues no tiene “traumas” del pasado.

“Entre él y yo él es más celoso. Lo que pasa es que yo no soy traumada, de hecho todo el mundo ha pasado por unos ‘adornitos’ (infidelidad), nadie se ha muerto de eso, pero a mi no me han llegado a traumar. Yo estoy viviendo mi vida, no estoy pensando si él está haciendo algo, él me da tranquilidad y yo se la doy. En el momento en que yo vea celos, es que una cosa es que haya celos de la nada y otra cosa es que él me lo provoque”; comentó.

“Cuando veas a Christian estampado con la pared, ya sabes, Pamela pasó por acá”, agregó.

