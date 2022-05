La líder de ‘Puro sentimiento’, Pamela Franco, salió al frente para alzar su voz de protesta, luego de que una página difundiera un falso ampay de su pareja Christian Domínguez con Giuliana Rengifo el domingo pasado, fecha en la que se celebró el Día de la Madre.

“No solo le hacen daño a Christian, sino a toda la familia, felizmente que la mentira tiene patas cortas. Definitivamente, hay páginas que no tienen contenido y que sacan cualquier cosa, sin importarles lo que puedan ocasionar”, dijo Pamela a diario El Popular.

“Un poco (le afectó el falso ampay), porque justo salió en vísperas del Día de la Madre, una fecha especial donde todos estamos demasiados sensibles por diversas razones”, agregó la cantante.

Además, se solidarizó con el padre de su primogénita porque aseguró que fue víctima de un hecho al que calificó como “denigrante”.

“No tiene nada que explicarme. Me solidarizo totalmente con él, porque es víctima de algo denigrante. Realmente es lamentable que ocurra en estos tiempos. Ya no hay respeto a nadie. A Dios gracias tenemos una perfecta comunicación y eso evita malos entendidos”, manifestó la líder de ‘Puro sentimiento’.

“Tenemos un bello hogar, una hermosa hija, gracias a Dios hay salud, el trabajo tampoco nos falta. Somos gente humilde, no es justo que nos hagan esto. Igual trato que esto no malogre mi felicidad”, sentenció.

