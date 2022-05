¡Fuerte y claro! Giuliana Rengifo estuvo como invitada en el programa “América Hoy”, donde aseguró que tomará acciones legales contra “El Show del Rating Reality Perú”, página que aseguró que protagonizó un ampay con Christian Domínguez.

Y es que la cantante se mostró bastante afectada con los rumores de que sería “la manzana de la discordia” entre el cumbiambero y su pareja Pamela Franco, motivo por el que indicó que llegará “hasta las últimas consecuencias” para defender su honor.

“Soy mamá, tengo tres hijas, tengo una familia, y de verdad es indignante que se quiera lucrar con mi imagen descabelladamente, dejándome como la amante (...) Estoy cansada, harta, asqueada. Esta página va a tener que pagar hasta las últimas consecuencias por lo que está haciendo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Giuliana confesó que se vio en la obligación de contactarse directamente con Pamela Franco y le aclaró que el presunto ampay con Christian Domínguez nunca existió.

“Yo ayer conversé con Pamela, tienen un hogar maravilloso ellos, con Christian Domínguez yo no tengo amistad. Lo conozco hace muchísimos años porque somos colegas musicales, pero no tengo su número telefónico y es descabellante que digan, con nombre y apellido, que me han visto en su camioneta chapando”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO