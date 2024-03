Magaly Medina opinó sobre la entrevista que brindó Christian Domínguez a Mónica Cabrejos, donde afirmó que Pamela Franco le pidió que no le responda a Pamela López, luego de que ella revelara que el cumbiambero le contó del amorió de la madre de sus hijos y el popular ‘Aladino’.

“ Ahora se esconde en las faldas de Pamela Franco, como siempre hacen las personas cobardes, él no es un adulto, es un inestable emocional, no tiene madurez emocional, no puede asumir que no quiere hablar, tiene que decir que le han pedido que no hable ”, manifestó Medina.

Asimismo, la periodista le recordó al cantante que Franco quería que la persona involucrada aclarara el tema con la esposa de Cueva, en referencia a él.

“ Era su oportunidad de hablar, pero no tiene nada qué decir, un acto mucho más humilde y maduro hubiera sido reconocer que cometió un error. Para él no hizo mal... ”, agregó.

En ese sentido, la conductora de TV dijo que López habría grabado cuando el cumbiambero le contó sobre el romance clandestino entre ‘Cuevita’ y Franco.

“ Lo que yo sí se es que Pamela López, la mujer de Cueva, grabó a partir de la segunda conversación con él, lo tiene grabado y en algún momento esa conversación va salir así que deja de negarlo, imita a los hombres y afronta ”, concluyó.

Te puede interesar