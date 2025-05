El actor, influencer y empresario Nico Ponce, organizador del esperado evento de box amateur: “Celebrity Combat”, que será este 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós, sorprendió al declarar que una de las peleas que estaba a punto de concretarse en la velada peruana era nada menos que el de la ex de Christian Cueva, Pamela López, y Ana Siucho, aún esposa del futbolista Edison ‘Orejita’ Flores.

Sin embargo, fue Pamela quien retrocedió a última hora -pese a que ya había aceptado en un inicio- subirse al ring para enfrentar a Siucho que desde hace semanas se viene preparando en todos los aspectos deportivos. “Es una pena que Pamela al final se echara para atrás pese a haber dado su palabra”, destacó Nico.

“Ya habíamos conversado con Ana y también estaba dispuesta a pelear porque ambas se conocen y tienen una amistad. No había problema en ese sentido, tal vez Pamela tuvo algo de miedo, o no se sintió preparada para rendir en el cuadrilátero pues Ana sí práctica deporte. Pero aún hay tiempo, tal vez se anima y al final se decide a pelear. Sería un golazo”, comentó el protagonista de la telenovela de Latina, “Pobre novio”.

El actor también habló de su esperada pelea con Jenko Del Rio e indicó que se está preparando fuertemente para de una vez zanjar los enfrentamientos con el recordado integrante del reality ‘Combate’. “El que inició esto fue el otro señor, así que no le temo, al contrario, deseo que después de la pelea deje todo atrás y siga su camino. Yo me estoy preparando para ganarle, hemos apostado mil dólares así que me voy a llevar su plata para disfrutarla con mis amigos”, comentó el artista.

“Celebrity Combat” segunda edición reunirá a los celebrities más populares -tiktokers, streamers, influencers, actores y creadores de contenido- este JUEVE 19 DE JUNIO en el Coliseo Eduardo Dibós donde prometen un show inolvidable. Las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma Joinnus.

En esta oportunidad el espectáculo tendrá figuras nacionales e internacionales como el cantante Emil, Gerardo Pe, Adriana Campos, Roxana Molina, Zully, Thiago Bernal, Briana Pastor, Saori Soudre, Diealis, Priscila Espinoza, Alonso Acuña, Pantera Zegarra, Milenka Nolasco, el ‘Flaco’ Granda será uno de los animadores de la velada peruana. Para elevar la emoción y la temperatura al máximo llega la popular tiktoker argentina, Mily Ranieri, que se medirá cuerpo a cuerpo con Roxana Molina y, desde Chile, Jorge Aldoney, que se enfrentará a Emil.

Serán aproximadamente 6 horas de peleas de boxeo amateurs donde los celebrities podrán de una vez fin a los enfrentamientos, disputas pendientes, retos personales y el deseo de demostrar quién es el mejor de las redes, con los guantes puestos. Además, entre combate y combate, el público podrá disfrutar de presentaciones musicales en vivo y sorpresas durante toda la velada.

La noche arrancará con una alfombra roja llena de flashes, glamour y moda, donde desfilarán las figuras más representativas del país. Una noche de espectáculo, emoción y puro entretenimiento que no te puedes perder.

