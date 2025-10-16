Pamela López dijo que no le interesa saber sobre la supuesta crisis sentimental entre el padre de sus hijos, el futbolista Christian Cueva, con Pamela Franco, a quienes calificó de mitómanos.

- Pamela, se comenta que Christian estaría muy detallista con Pamela Franco porque estarían pasando una crisis…

Lo de las flores y peluches es algo que toda la vida lo ha hecho, es un patrón de conducta. No te imaginas la cantidad de rosas y tulipanes que me mandaba para conseguir un perdón y manipularme.

- ¿Qué opinas sobre la supuesta crisis que estarían pasando?

No me digas eso… ellos se merecen, no pueden estar en una crisis de pareja, merecen estar juntos, tienen que estar juntos hasta el fin del mundo. Ella y él son mitómanos, es lo que considero y pienso por mis vivencias o experiencias... así van a morir.

Pamela Franco y Christian Cueva no toman cerveza.

- ¿Es cierto que temes que Christian te desaloje de la casa donde vives con tus hijos?

Por supuesto. Lo creo absolutamente capaz de todo, él no quiere a sus hijos ni a nadie.

De otro lado, López coincidió ayer en una conferencia de prensa con Alexandra Méndez, “La chama”, a quien acusó de haber tenido un romance con Cueva. Sin embargo, ambas señalaron que ya aclararon las cosas y que no existe ninguna diferencia y que todo es cordialidad.

Además, anunciaron la realización del “Reggaeton Lima Festival 2025”, que se realizará el 31 de octubre en el Estadio Nacional.

ALGO MÁS

Actualmente Pamela López sigue un proceso judicial en contra del futbolista por pensión de alimentos y tenencia de sus hijos.