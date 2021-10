¡Con mucha nostalgia! Pancho Cavero sorprendió a propios y extraños al realizar una peculiar publicación en las redes sociales sobre su hermano, quien falleció hace algunos años atrás.

Y es que según el médico veterinario, su familiar siempre está presente en su vida, ya que no solo era su hermano, sino también su mejor amigo y a pesar de que sabía que no viviría por mucho tiempo, le pidió poder conocer a sus sobrinos antes.

“Querido Fabrizzio: Cómo pasa el tiempo, naciste en el 74 y yo en el 73. Te acuerdas que dormíamos en el mismo cuarto hasta los 17 años, cuando jugábamos a ser veterinarios, me acuerdo cuando íbamos al Regatas y nos dejaban a las 8am para hacer natación, fulbito y nos recogían a las 6pm”, comenzó escribiendo.

“Me acuerdo cuando me dijiste que no ibas a vivir muchos años y que querías conocer por lo menos a tu sobrino porque a la sobrina ya no llegabas. Te respondí que no seas huevas, que no hables así. Conociste a Fabrizio, después vino Joaquín y hace un año aproximadamente llegó IsaMar”, agregó.

Asimismo, Pancho Cavero decidió compartir con sus seguidores las distintas enseñanzas que le habría dejado su hermano, a quien le agradece gran parte de lo que es hoy en día.

“Hoy te escribo para confesarte que no solo eras mi hermano, eras mi cómplice, mi mejor amigo. Dicen que uno es el reflejo de lo que vivió. Eres mucho de lo que hoy soy (...) Hoy no es un día triste, un día como hoy 9 de Octubre de 2006 , te fuiste y te convertiste en una estrella. Te extraño mi bro y se que tú eres un factor importante en todo lo que me pasa”, finalizó de manera muy emotiva.

