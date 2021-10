¡Fuertes declaraciones! El debut de Nicola Porcella en la plataforma de Onlyfans, sorprendió a más de uno en el mundo de la farándula. Y es que este fue el caso de Shirley Cherres, quien no dudó en lanzar un ácido comentario hacia el chico reality.

Todo quedó evidenciado por el portal web de espectáculos “Instarándula”, quien expuso una conversación con la exporrista del Sport Boys, donde afirmaba haber quedado “decepcionada” tras el encuentro íntimo que tuvo con el excapitán de ‘Los Guerreros’ hace algún tiempo atrás.

“Nicola no tiene nada interesante qué mostrar. Yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito... Upsss... En serio... ¿o fue porque estábamos en la camioneta?”, se logra leer en el mensaje que le dejó Cherres a Samuel Suárez.

Recordemos que en el 2019, Shirley Cherres se presentó en el programa “El Valor de la Verdad”, donde reveló que tuvo un ‘choque y fuga’ con Nicola Porcella, cuando pertenecía al reality de competencia “Esto es Guerra”.

Nicola Porcella asegura que fotos en Onlyfans son “profesionales”

Por su parte, Nicola Porcella no dudó en comunicarse con el creador de “Instarándula” para contarle que las imágenes de su Onlyfans son muy exclusivas y profesionales.

“Hay videos y fotos que no han visto en ninguna otra de mis redes y la verdad que lo hice con una productora súper grande de acá. No tenía planeado hacerlo, pero me convencieron. Es súper profesional, han sido horas y días de trabajo. Los invito a suscribirse”, dijo el modelo.

