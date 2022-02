¡Fuertes declaraciones! Pancho Rodríguez estuvo enlazado en exclusiva con el programa de Magaly Medina para contar detalles inéditos de lo que viene siendo su lucha para poder retornar al Perú, tras haber sido impedido de ingresar por parte de Migraciones.

Y es que un detalle que llamó bastante la atención, fue que el chileno comentó que no recibió ningún tipo de ayuda de parte de “Esto es Guerra”, solo hubo una persona que se acercó a brindarle su solidaridad.

“¿A ti la gente de Esto es guerra te ha llamado? Porque es una producción a la que tú pertenecías, ¿te han llamado, te han brindado su apoyo, su ayuda? (...) ¿No te han puesto abogado para que te apoye? ¿O sea te dieron la espalda, te abandonaron?”, consultó la popular ‘Urraca’.

“No nada. La única persona con la que yo hablé, fue Peter (Fajardo), que me llamó cuando él se enteró que yo estaba en el aeropuerto, que fue muy amable, me ofreció ayuda, me dijo: ‘Pancho si necesitas algo, ropa, comida que te lleve, por favor avísame’. Nadie más de lo que es como jefes, todo lo estoy viendo por mi cuenta”, respondió el exchico reality, quien espera recuperar su vida tras siete años radicando en el Perú.

Por otra parte, la figura de ATV evidenció algunas irregularidades que habría pasado Pancho Rodríguez tras ser sancionado, pues este no solo sería un extranjero, sino casi un ciudadano peruano al tener la residencia permanente.

