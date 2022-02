¡Sin pelos en la lengua! Samuel Suárez no pudo evitar comentar el escándalo que se desató tras las declaraciones de Luciana Fuster, quien señaló estar siendo víctima de bullying en los distintos medios de comunicación.

Y es que el creador de “Instarándula” aseguró que nunca defendería a la modelo, pues ella solo se estaría haciendo la víctima como “parte del show” de ‘EEG’.

“No salí a defenderla en ningún momento. Creo que muy pocas personas entienden mi sarcasmo. No he mentido en nada de lo que he dicho, pero hay diferentes formas de decir las cosas. Una cosa es salir renegando, y otra cosa es ironizar un poquito”, comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ mencionó que las lágrimas de la influencer fueron utilizadas por el reality de competencia para despegar en rating.

“El minuto a minuto de eso fue hacer querer trepar el rating, nadie te tiene llorando todo el rato porque sí. Viste que Yaco ya no sabía cómo hacer para extender el llanto con su ‘¿Qué te dicen en la calle?’... A ella le estaban tratando de sacar todo. Ahí está todo el show”, agregó para El Popular.

“Te apuesto que la mujer va a seguir en su modo ‘víctima’ de ‘Yo tengo la razón, me odian, se han puesto en complot los de América Hoy, Instarándula, Magaly, Peluchín, todos se han puesto en complot contra mi porque soy la víctima’, y así no es”, finalizó.

