¡No se calló nada! Samuel Suárez, el creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, utilizó sus redes sociales para referirse al llanto de Luciana Fuster en “Esto es Guerra”, por ser presunta víctima de bullying en redes sociales.

“Es que yo no quiero que nadie me critique porque yo quiero seguir haciendo mis promociones de Mc Donalds en mis redes sociales, quiero que todas las empresas me llamen, ganar mucho dinero y hacer lo que se me de la gana, pero que nadie pueda mirarme, voy a bloquear todos los comentarios”, comenzó diciendo fiel a su estilo el periodista.

“Tengo 4 millones de seguidores, o sea ¿son seguidores o hate? Uno se cansa... Rodrigo González habló bastante sobre este tema, Magaly en la noche le dio cátedra de lo que son los medios, le hablaba como una madre a su hija”, agregó.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ le dio con palo a la modelo y aseguró que se está “haciendo la víctima” frente a las innumerables críticas que viene recibiendo tras oficializar su romance con Patricio Parodi.

“Les apuesto que Luciana dice que es la víctima... Pero qué se puede esperar de una persona que ha dicho que no le importa lo que opine la gente, porque no le debe nada al público, a la prensa, porque todo se lo ha ganado ella sola”, expresó bastante indignado.

“No confundamos crítica de espectáculo con bullying, son cosas muy distintas... Ella se pone a chapar, haciendo shows baratos, pero nadie puede opinar porque la están criticando. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Sabemos la jungla en la que nos metimos y nos toca apechugar no más”, finalizó.

