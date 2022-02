La nueva temporada de “Esto es Guerra” ha generado más de una polémica como el regreso del “Potro” Guty Carrera, quien volvió a reencontrarse con su expareja Melissa Loza. Esto no fue del agrado de la novia del modelo, Brenda Zambrano, quién arremetió con todo contra la “Diosa”.

¿Brenda Zambrano tildó de ‘vieja’ a Melissa Loza?

La influencer mexicana años recurrió a su cuenta de Twitter para enviar una fuerte indirecta en contra de una ‘viejita’ exnovia de Guty Carrera, a la que pidió que deje de hacer el ridículo.

“Lo que se entera uno. La viejita ex de mi novio bien ubicada que me tiene. Supéralo, señora. ¡Póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás! Y andar haciendo el ridículo. Ya jubílese”, escribió en su red social.

Ante la ola de críticas que le llovieron, Brenda Zambrano decidió explicar por qué despotricó contra Melissa Loza y aseguró que no tiene intención de entrar a “Esto es guerra”, como algunos especulan.

“Soy una mujer sin pelos en la lengua, me vale madre estar en escándalos y este no será ni el primero ni el último, y esto no quiere decir que me inviten a Esto es guerra Perú. ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer en Esto es guerra Perú? No, tampoco me llegarían al precio”, dijo la modelo.

Fotos y Video: (Twitter/@brendazambrano | redes sociales).

