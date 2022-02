Aprovechó la oportunidad. Magaly Medina tuvo en su programa a través de una videollamada al chileno Pancho Rodríguez, quien estaría siendo víctima de una irregularidad en migraciones, haciendo que pierda su trabajo y que no pueda entrar a Perú desde hace algunos meses.

El chileno estuvo en el programa de Magaly Medina para comentar todo sobre su situación migratoria, pero la ‘urraca’ aprovechó para preguntarle más acerca de los rumores de romance que tuvo con Yahaira Plasencia, debido a que gracias a la fiesta de ella, fue que a él no se lo deja entrar al Perú.

Ante la insistencia de la ‘urraca’, Pancho no supo cómo responder y señaló que son amigos y no afirmó que haya besos, pero señaló que quizá sea una confusión, son amigos confundidos, ante las risas de Magaly Medina, quien le cortó la conversación porque el chileno no decía mucho.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima derrotó 3-1 a Carlos Mannucci con debut y gol de Cristian Benavente

Cristian Benavente, después de casi un año de inactividad, ha vuelto a lo grande. el ‘Chaval’ por fin se estrenó oficialmente con la camiseta de Alianza Lima y aportó con un golazo en el triunfo de su equipo por 3-1 sobre Carlos Mannucci. (Fuente: TV Perú)