¡Fuertes declaraciones! Pancho Rodríguez estuvo enlazado en exclusiva con el programa de Magaly Medina, donde comentó cómo se siente tras haber sido impedido de ingresar a Perú por parte de Migraciones.

Todo se dio durante la última edición del programa de la ‘Urraca’, donde desde Chile, el chico reality contó lo mal que la pasó en el aeropuerto con su hija tras la resolución de la entidad nacional, y contó las irregularidades de su proceso, evidenciando presunta xenofobia.

“Mi posición es complicada. Por más de que yo intento tener una tranquilidad emocional, me es inevitable pensar. ¿Por qué será? ¿Por ser chileno? ¿Por qué solo a mí?”, comenzó diciendo.

Al escucharlo, la conductora de espectáculos no dudó en brindar su opinión, dirigiéndose a las distintas autoridades peruanas. “Si es por ser chileno, eso sería xenófobo, y autoridades xenófobas no las creo... Aparte del alcalde de La Molina, no creo que haya otro xenófobo en el Perú”, comentó.

“Te digo esto porque ese día también habían más extranjeros, mi llamado no es: ‘Ya, vayan a ellos y búsquenlos’, sería desproporcional, simplemente es: ‘Oye, ¿por qué a mí?’ Nunca he tenido un problema con la policía, con alguna autoridad, con nadie... He trabajado siempre honestamente, siempre he tratado de estar humilde”, explicó Pancho.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO