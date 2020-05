El chileno Pancho Rodríguez se conmovió hasta las lágrimas al ser sorprendido por una de sus hijas durante un enlace en vivo en el programa “En boca de todos”.

Los conductores pidieron al chico reality que cierre los ojos, y cuando los volvió a abrir, su hija Rafaella se encontraba en la pantalla.

“Te extraño mucho, papá”, le dijo la niña. “Yo te extraño más, mi amor”, respondió Pancho Rodríguez.

Por su parte, el chico reality no perdió la oportunidad de enviarle un cariñoso mensaje a su hija: “Por más de que no nos podamos abrazar, estamos todos los días riéndonos. Y me impresiona lo hermosa que estás. Yo soy tan feo, ¿a quién saliste?”.

“A ti”, le respondió su hija, conmoviendo a los conductores del programa, entre ellos Tula Rodríguez.

“Sueño que pronto nos podamos ver, nos podamos abrazar”, le dijo Pancho Rodríguez a su pequeña hija.

Pancho Rodríguez llora por sus hijas - diario OJO

