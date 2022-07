No la quiere ni ver en pintura. Pancho Rodríguez estuvo enlazado en la última edición de “Dilo Fuerte”, donde confesó que Yahaira Plasencia lo buscó hace poco y le escribió desde la cuenta de un amigo.

Y es que tras este mensaje, el exchico reality señaló que se mostró bastante sorprendido y que incluso le pidió a la salsera que no lo busque, ni mucho menos le escriba por redes sociales.

“Le puse, la última persona de la que quiero saber eres tú. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos, ni nada (...) Sí, me escribió la última vez desde la cuenta de un amigo (...) (cuando le encaré) Me respondió en modo efímero porque no era el celular de ella”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Pancho Rodríguez acotó que cree que se metió con la mujer equivocada. “Se sintió ofendida, no hablamos una semana y le pedí disculpas porque creí en ella, siempre creí en ella, pero terminó viéndome la cara y a este excongresista”, agregó.

Sobre el excongresista Paul García Oviedo con quien habría estado saliendo Yahaira Plasencia, el extranjero no quiso entrar mucho en detalles, ni mucho menos revelar nombres.

“Los dos estuvimos saliendo a la vez, pero yo sin saber que ella salía con él y él tampoco que salía conmigo hasta que se enteró. Yo ha él le deseo lo mejor, no tengo anda contra él”, finalizó diciendo.

