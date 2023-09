¿Se reconciliaron Paolo Hurtado y Rosa Fuentes? Tras ser captados juntos, esta es la pregunta que se hacen muchos peruanos. El futbolista y su esposa anunciaron su separación en mayo de 2023, luego de que Hurtado fuera ampayado con la modelo Jossmery Toledo.

El pasado 16 de setiembre, Rosa Fuentes festejó el cumpleaños de su pequeño hijo y compartió en sus redes sociales diversas postales de la celebración. Sin embargo, en un video difundido por la organización del evento se deja ver al lado del pelotero.

¿Paolo Hurtado y Rosa Fuentes regresaron? Janet Barboza hace impactante comentario: “Parece que hay reconciliación”

¿QUÉ? Durante la última edición del magazine ‘América Hoy’ la conductora del programa Janet Barbozahizo con curioso comentario que sorprendió a todos en el set, y es que al parecer habría una reconciliación entre Rosa Fuentesy su aún esposo Paolo Hurtado, luego de que ambos protagonizaran un escándalo de infidelidad.

Como se recuerda, hace algunos meses se develó que Paolo Hurtado habría tenido una supuesta relación clandestina con la modelo Jossmery Toledo a pesar de que estaba casado con la madre de sus tres hijos, Rosa Fuentes. Luego de una larga confrontación y muchas indirectas, el futbolista admitió su equivocación y habría terminado su romance con la ‘Ex tombita’ e intentado obtener el perdón de la empresaria con regalos.

Sin embargo, hasta hace algunas semanas, Rosa Fuentesse mostró en otra etapa de su vida en la que está concentrada en sus hijos y su empresa de fisioterapia para deportistas. Sin embargo, el comentario de Janet Barboza activó las alarmas.

En el programa América Hoy, las conductoras opinaron sobre los costosos accesorios que las parejas de los futbolistas lucen en sus redes sociales. Al parecer, las esposas de los peloteros tendrían un gusto predilecto por las marcas como: Gucci, Prada, Louis Vuitton entre otras. Sin embargo, un nombre que llegó a la conversación fue el de Rosa Fuentes, quien legalmente aún sería la esposa de Paolo Hurtado.

Al mencionarla en la lista, Ethel Pozo no sabía como presentarla, por lo que preguntó. ¿ La ex esposa de Hurtado ?, a lo que el popular ‘Giselo’ acotó. ‘No se sabe’ e inmediatamente Janet Barboza hizo un impactante comentario. “ Parece Ethel, parece que hay reconciliación ”, lo que sorprendió a todos en el set.