Érika Villalobos: La actriz presume el tierno mensaje de Erik Zapata en redes sociales.

Érika Villalobos compartió un bella mensaje de Erik Zapata, su nuevo galán con quien fue ampayada besándose hace unas semanas atrás.

Como se recuerda, La actriz peruana aún está casada con Aldo Miyashiro, sin embargo, el conductor de TV le expresó sus mejores deseos.

“ Me perdí en su mirada, es que el color de sus ojos me encantaban: no eran ni azules ni verdes. Eran color café, café que quitan el sueño, café que producen desvelos ”, se lee en el mensaje.

Hasta el momento, Érika Villalobos no se ha pronunciado sobre este nuevo romance, pero Erik Zapata sería el hombre con el que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

