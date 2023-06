Jossmery Toledo vuelve a causar polémica, pues al parecer la ex policía se habría burlado de la soltería de Paolo Hurtado mandándole una supuesta indirecta a través de sus redes sociales. Anteriormente, la modelo habría dejado entrever que el futbolista intenta recuperar a su familia, motivo por el cual habrían terminado su “romance”.

Como se sabe, Paolo Hurtado mandó un video en el que pide perdón a Rosa Fuentes por el daño que le causó a ella y sus hijos por el escándalo de infidelidad y las equivocaciones que habría cometido. Sin embargo, hasta el momento la empresaria habría ignorado las disculpas del ‘Caballito’ Hurtado.

¿Jossmery se burla de Paolo Hurtado?

El escándalo de presunta infidelidad que protagonizaron Paolo Hurtado y Jossmery Toledo fue uno de los más sonados en la ‘Chollywood’, porque el futbolista está casado con la empresaria Rosa Fuentes y tienen dos hijos juntos. Sin embargo, tras algunas semanas el romance clandestino habría terminado porque el pelotero habría intentado recuperar a su familia con regalos y mariachis pero hasta el momento no habría tenido éxito.

En ese sentido, quien fue la tercera en discordia, Jossmery Toledo habría mandado una fuerte indirecta a Paolo Hurtado en referencia a su situación actual y a través de sus historias en Instagram la extombita subió un video en el que se luce sentada en su auto mientras canta un verso de una canción de salsa que escondería un fuerte mensaje “ No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad ”, se escucha en el clip. ¿Será una referencia a la soltería del ‘Caballito’ Hurtado?

