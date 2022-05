Paquita la del Barrio: ¿Porqué la cantante de 'Rata de dos patas' lloró en vivo? [VIDEO]

Paquita la del Barrio es conocida en nuestro país por su canción ‘Rata de dos patas’ y mediante este tema nos ha demostrado ser una mujer muy fuerte, sin embargo como todo ser humano, se puede llegar a quebrar y esto sucedió durante una entrevista en México.

La cantante de 69 años de edad se quebró en vivo cuando era entrevistada por el programa azteca 'Ventaneando'. La razón: Le preguntaron sobre la situación de inseguridad que se vive en su país y sobretodo en el estado de Veracruz.

"Me duele mucho porque… por lo que estamos viviendo, la inseguridad, todo eso. Me duele mucho, es purísimo, sobretodo yo amo Veracruz y están pasando cosas muy, y eso me tiene muy preocupada, muy triste. Que no sé ¿qué va a pasar? (…) Ojalá el tiempo cambie", dijo Paquita la del Barrio entre llantos.

De esta manera, Paquita la del Barrio mostró su lado más humano con México, un país golpeado por el narcotráfico.

¿THALÍA VUELVE A LAS NOVELAS?

Las ganas de Thalía por regresar a las telenovelas se harían realidad en menos de lo que se piensa y sería junto al guapo actor William Levy, indicó el programa mexicano 'Hoy', cuyos conductortores aseguraron que ambos estar fuertemente contemplados para la producción de Televisa.

Thalía volvería de la mano de la productora Carla Estrada, muy reconocida en el país azteca; sin embargo aún no se sabe en qué novela que se cumpliría recién a fines del 2017 y principios del 2018.

Los conductores de 'Hoy' indicaron que Thalía solo aceptaría regresar a la televisión y a los melodramas solo con el cubano.

Recordemos que a Thalía no la vemos actuar desde su última novela 'Rosalinda' (1999), mientras que William Levy se dio un receso de las producciones deTelevisa tras su participación en 'Sortilegio' (2009).

