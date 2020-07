Luego que Fátima Segovia salió a defender a su pareja por el documento de la intervención policial que les realizaron a ambos en abril del 2019, Omar Bolaños aprovechó para arremeter contra el programa “Magaly TV La firme” y hasta afirmó que todo fue “armado” para “generar ráting”.

“Quiero decirles que no crean todo lo que ven en la televisión basura, ese es un programa que está hecho para generar ráting agarrándose de cualquier cosa para que tú, que estás en tu casa, te lo creas y me vengas a agredir a mí”, dijo Bolaños en un video que grabó con la popular “Chuecona”.

Aunque admitió que tuvo problemas con Fátima Segovia en el pasado, Omar Bolaños asegura que no agredió a su pareja: ”Mejor padre no me puedo considerar, y no me siento mal por decirlo porque me considero una buena persona, una buena pareja, soy trabajador, tengo mi empresa, soy una persona responsable. ¿Puedo haber tenido problemas con Fátima en el pasado? Sí, podemos haber tenido problemas como cualquier pareja, pero lo que ellos han querido hacer es manchar nuestra relación”.

Foto: Instagram Omar Bolaños

“¿Por qué se la quieren agarrar contra nosotros? (...) Piensen un poquito, no crean todo lo que ven en la televisión porque no es verdad”, agregó.

Foto: Instagram Omar Bolaños

La pareja de Fátima Segovia también acusó al programa de acosarlos: “Están hace semanas acosándonos afuera del departamento, mis hijos no pueden salir a jugar (...) lo que ustedes están haciendo es acoso, yo no sé si ustedes se las quieren dar de un programa que ayuda a las mujeres, háganlo, me parece perfecto, pero con gente que en verdad lo necesite, no con nosotros que tenemos una relación que mejor no puede estar en este momento”.

“No nos interesa salir en tu programa, no nos interesa hacer un escándalo, no es lo nuestro (...) Jamás en mi vida pensé en estar en una situación como esta, porque jamás en mi vida he hecho nada que amerite estar en una situación así”, comentó.

Según él, la “Chuecona nunca permitiría una agresión: “Fátima es una persona que jamás en la vida permitiría que pase esto, por eso la primera pelea fuerte que tuvimos pasó esta denuncia”.

Esposo de "La Chuecona" se defiende - diario ojo

