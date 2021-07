En la última edición de “La Voz Perú” , Alex Vargas y Pamela Osorio, asombraron al público con una batalla musical al ritmo de “Espacio sideral”. Sin embargo, los comentarios de Daniela Darcourt al final de la presentación no fueron del agrado de los participantes.

A través de un ‘live’ en Instagram, Pamela Osorio explicó que la salsera no dio buenas críticas constructivas, a diferencia de los demás jurados. Esa sería la razón por la cual Latina decidió borrar su parte.

“Daniela lo único que hizo fue decir cositas negativas (...) Lo que dijo Daniela por algo lo habrán cortado porque todo fue negativo, nada fue positivo. ¿Qué iba aportar al programa? Nada”, detalló Pamela Osorio.

“Es verdad, cortaron a Daniela porque no fue constructiva, solo fue crítica. Solamente nos atacó. Siento que está bien dar tu opinión, pero si fue un poco duro, que te digan a la cara: ‘Oye sabes qué, no me gustó’. En resumen, no me transmitieron nada, no sentí nada, no me gustó, salió mal”, agregó Vargas.

Aunque Alex Vargas fue escogido por Guillermo Dávila para permanecer en el programa de Latina, Pamela le brindó una ‘recomendación’ a la intérprete de “Probablemente”.

“Si yo fuera jurado, lo primero que diría serían las cosas positivas y después las cosas negativas. El objetivo del programa es ayudar, no destruir”, sentenció la joven cantante.