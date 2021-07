¡Fuertes declaraciones! Sergio George estuvo acompañando a Yahaira Plasencia en su candente entrevista con Magaly Medina. Sin embargo, el productor musical no pudo evitar ser consultado sobre el distanciamiento que tuvo hace algunos meses con Tito Nieves y Daniela Darcourt.

“Eso fue lamentable. El artista es muy sensible, yo veo las cosas como negocio, quizá más que ellos, que lo ven de una forma más personal”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Sergio hizo un mea culpa y aceptó que de repente fue un tanto irrespetuoso con Daniela y Tito al momento de realizar una trasmisión en vivo para promocionar su tema “Si tú te atreves”.

“Entonces de pronto me pasé yo un poco en un live que hicimos, se fue un poco fuera de control las cosas. Yo le deseo el bien a Tito y a Daniela. Yo creo que hubo un mal entendido, culpa quizá mía, pero muchas cosas pasaron, había mucha comunicación entre los tres antes que salga la canción”, agregó.

“Quizás me pasé un poco, fui irrespetuoso, porque mucho se estaba hablando detrás de cámaras para cómo generar noticia. Y la producción la pagué yo, el arreglo es mío, la canción la conseguí yo... Yo lo hice para ayudar a ellos, a mi no me hace falta hacer eso. Yo lo hice de corazón y no me arrepiento, pero no era mi artista ninguno de los dos”, expresó.

“Me lo tomé un poco personal. Las amistades tienen sus estaciones, como el clima. Llega un punto en la que la relación cambia. No hay nada malo, nos pasa a todos. No es que le desee el mal o eso”, finalizó.

