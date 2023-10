¡NO VA MÁS! El popular programa humorístico ‘El Jirón del Humor’ fue cancelado por Latina Televisión y saldrá al aire por última vez este sábado 28 de octubre en su horario habitual. La noticia fue confirmada por los propios artistas cómicos del programa Jhonny Carpincho y ‘Pato’ Ovalle.

Los directivos del canal habrían tomado la decisión de no renovar el espacio humorístico por diversos factores. Sin embargo, uno de los comediantes se animó a revelar la verdadera causa del fin del show.

¿Por qué Latina Televisión decidió cancelar el ‘Jirón del humor’?

El artista Jhonny Carpincho lamentó la decisión de Latina y expresó que los cómicos habrían estando todo de ellos por el programa. “ Nos llegó la noticia de un momento a otro, es una pena porque estábamos dando el 100% para que el programa siga creciendo, pero son decisiones del canal ”, contó a Trome en una reciente entrevista.

Por su parte, ‘Pato’ Ovalle no se guardó nada y contó el supuesto verdadero motivo tras las cancelación del show. “ No hay plata, es una dura realidad. No había auspicios, hay una recesión fuerte en el país y eso implica que la gente no esté invirtiendo, no haya tanta publicidad y nosotros vivimos de eso ”, contó el artista.