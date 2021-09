Patricio Parodi expresó su incomodidad por el reciente ampay que difundió el programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. De acuerdo al video difundido el último 20 de setiembre, Luciana Fuster fue captada en el auto del integrante de ‘Esto Es Guerra’ y, en determinado momento, se aprecia que ambos se acarician los brazos.

En declaraciones a ‘América Espectáculos’, Patricio Parodi aclaró como fue la escena que se vio en el programa de Willax TV. Según ‘Pato’, lo que presentó ‘Peluchín’ es solo un juego de cámaras, que no refleja la realidad.

“Luciana me dijo que estaba cansada y que si la podía jalar porque vivimos super cerca. Fui y la recogí. No porque me fastidien con ella voy a dejar de ser amigos (...) Hasta dijeron que me acarició en el brazo. Tu sabes cómo es el juego de cámaras cuando lo ponen en cámara lenta, pero si lo ponen en cámara normal es algo así (muestra al reportero cómo fue)”, dijo Parodi, diciendo que solo se trató de una caricia breve.

También arremetió contra el programa ‘Amor y Fuego’ y dijo que venden morbo.

“De lo que habremos estado hablando (Luciana y yo) en ese momento, ¿una tocada del brazo? ¿qué? ¿Luciana acarició a Patricio? (...) Somos figuras públicas, lamentablemente es el trabajo de los programas de farándula, vender morbo, vender humo. Porque es lo que hicieron, vender humo este fin de semana”; agregó.

