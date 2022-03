El modelo Patricio Parodi sorprendió al explicar cómo se dio el beso que Luciana Fuster le dio en plena transmisión de “Esto es guerra”. En diálogo con América Espectáculos, el popular ‘Pato’ contó que ambos pensaron que las cámaras se habían apagado.

“No pensé como que me lo iba a dar porque a la hora que me acerqué ‘Luciana, ya puedes dejar de ganar’ y de la nada ella como que empezó a bailar y bailar, y de la nada se apagó la luz, no me acuerdo qué fue la última palabra que le dije, como que estaba hablando, y me robó un beso y entonces me fui riéndome, pero la cámara estaba apagada, pero Ronald, como siempre en switcher, graba y capta los mejores momentos para después pasarlos, es como un detrás de cámaras”, comentó Patricio Parodi.

Según Patricio Parodi, no sintió nervios al recibir el beso de su enamorada, pero aseguró que no se besarán frente a cámaras otra vez: “No, qué me voy a poner servioso. (¿Le gustó el detalle?) Sí, normal, no sé, no es nada del otro mundo (...) No, en cámara no, nos cuidamos mucho”.

Asimismo, Patricio Parodi coincidió con Fuster con que no están pensando en mudarse juntos: “Nosotros vamos paso a paso, tranquilos, sí. Compartir con el público lo que querramos compartir, un poquito de lo que estamos viviendo, de lo que estamos felices, sí”.

Por su parte, Luciana Fuster ya no quiso responder a sus detractores por los comentarios negativos que se realizan de ella: “Todo lo que se siga externamente son inventos o son cosas que alguien decide decir sin ningún sustento, sin ninguna base de nada”.

La modelo coincidió en que el beso ocurrió cuando ya no estaban al aire, sino que estaban mostrando la repetición del juego: “Le di el besito cuando ya no estabamos al aire, solo que obvio la cámara seguía prendida y al toque Peter (Fajardo) dijo ‘ah, no, esto me lo ponen en vivo’ y ya salió”.

De otro lado, la modelo aseguró que lo importante es lo que viven como pareja en privado: “Yo creo que lo más lindo es lo que se va viviendo, lo que te va quedando de recuerdo, lo que tú vas sintiendo y eso, vivir el día a día y estar tranquila. Si preguntan, nosotros diremos lo que queremos decir”.

Fuente: América Televisión

