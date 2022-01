La hermana menor de Patricio Parodi, María José ‘Majo’ Parodi, sorprendió a propios y extraños al hablar por primera vez del padre de su bebé.

Y es que lo poco se sabe es que su pareja se llama Flavio; sin embargo, él no aparece mucho en las redes sociales de las mellizas Parodi. De hecho, solo se lo vio en el gender reveal del bebé.

“¿Quién es el papá de tu bebé, por qué nunca respondes esa pregunta?”, preguntó un usuario a Majo Parodi.

La hermana de Patricio Parodi aseguró que está bien con su pareja, pero él no está en el país: “Creo que la mitad de preguntas son relacionadas a esto. Flavio no está en Perú ahora y todo está bien con él”.

“Nos graduamos juntos este año”, contó Majo Parodi.

Embarazada a los 23 años

Recientemente, Majo Parodi reveló que no planeó quedar embarazada a los 23 años. Según la hermana de Patricio Parodi, entró en estado de shock al enterarse que esperaba un bebé.

“Me quedé en shock, yo estaba que no podía creerlo. Decía, ‘esto no me puede estar pasando a mí, es imposible, fácil la prueba se está equivocando’. Lo que menos quería hacerme la prueba de sangre. Me hice tres pruebas de orina y salieron positiva”, contó Majo Parodi.

