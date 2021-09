Patricio Parodi no aguantó más y pidió que no lo vinculen con su compañera de ‘Esto Es Guerra’, Rosángela Espinoza, de 32 años de edad. Y es que, en los últimos días, hubo varios rumores que indicaban que ‘Pato’ había olvidado a Flavia Laos con la popular ‘chica selfie’.

“Todos somos amigos, así que ya dejen de vincularme más. Siempre es así, uno no puede estar soltero ni nada porque al toque ya empiezan a vincular”, dijo bastante incómodo.

Horas antes, Rosángela lo había tildado de “creído” porque Parodi se había negado a bailar una bachata con ella.

“Bien botado, así que por favor, ya no me molesten con ese chico. Creído... ahí nomás. Si no quiere bailar bachata, que no baile, pero otras cosas sí puede bailar (...) que no se ponga exquisito”, comentó Rosángela.

Patricio Parodi se defendió diciendo que él no sabe bailar y aclaró que ellos son solo amigos. “Yo bailo en todos lados, pero de que no sé bailar, no sé bailar pues”, agregó.

