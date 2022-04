El modelo Patricio Parodi contó que recibió la tercera dosis de la vacuna el domingo 3 de abril de 2022. El capitán de los ‘guerreros’ acudió a vacunarse acompañado de su enamorada, Luciana Fuster.

Así lo dejó ver Patricio Parodi en Instagram, donde compartió divertidos videos al lado de Luciana Fuster. Por su parte, la modelo también publicó una imagen donde se ve al ‘guerrero’ llenando sus datos para vacunarse.

Patricio Parodi explicó que se puso la vacuna de AstraZeneca y tomó el medicamento necesario para evitar síntomas: “Ya estamos en casa después de haberme vacunado. Me han puesto la AstraZeneca porque yo tengo las dos primeras de Pfizer, entonces lo que voy a hacer ahorita es tomar Paracetamol por si las moscas”.

“Me han dicho que la AstraZeneca pega fuerte... y no quiero sentirme mal, no quiero que me dé fiebre, no quiero que me duela el cuerpo ni nada. Aún así, a pesar de haber tomado Paracetamol, ¿ustedes creen que me van a dar síntomas?”, preguntó Patricio Parodi a sus seguidores.

Sin embargo, Patricio Parodi reapareció en Instagram en la madrugada y contó que presentó varios síntomas: “Aiura, desde las 3 am no puedo dormir, se me cortó el cuerpo y me hizo efecto la vacuna”, señaló.

Fuente: Instagram @patoparodi18 | Instagram @lucianafusterg

