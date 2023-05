¿Algún parecido? Patricio Parodi fue interceptado por las cámaras de “Estás en todas” para ser consultado sobre si en algún momento, en los años que lleva en la televisión, algún fanático lo ha confundido con un personaje famoso.

Y es que el integrante de “Esto es Guerra” sorprendió a propios y extraños al señalar que en más de una ocasión le han mencionado que tiene un parecido físico con el reconocido actor Robert Pattison.

“Sí, me acuerdo cuando recién entré a la tele, en mis inicios y comenzaba a hablar con las personas, me decían que me parecía al que sale en este serie de Vampiros, el blancón”, expresó para las cámaras de América TV.

Frente a ello, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y arremetieron contra el novio de Luciana Fuster por aludir que se parece un reconocido actor de Hollywood.

“Nada de parecido”, “¿Y este qué se ha fumado? Se puede parecer a los lobos de la película”, “Su mamá y su abuelita lo confunden”, “Por cochino debe ser”, “Deben estar cortos de vista, pero nada que un par de anteojos de medida no puedan solucionar”, “Será por lo sangrón y porque no tiene sangre en la cara”, fueron algunos de los comentarios.

