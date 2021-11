Tras haberlo negado en múltiples ocasiones, los chicos reality Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron ampayados besándose apasionadamente por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ el pasado fin de semana.

En la edición del 15 de noviembre del programa de Magaly Medina se pudo ver todos los detalles del momento romántico que protagonizaron la influencer y el popular ‘Pato’ en un departamento de Paracas.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de la conductora de espectáculos. Y es que al parecer Patricio se habría escondido entre sus amigos al percatarse de que alguien los estaba viendo.

“Ella en un momento se arrebata y dijo basta de mentiras, basta de hipocresías, yo voy con todo... Yo creo que ella se muere porque todos sepan que ella está chapando con Pato, ella se muere por eso, pero al Pato como ven, no le gusta la idea para nada, la tiene clandestina nada más, seguramente no quiere quedar mal con los amigos, no quiere quedar mal con Flavia que puso el pecho por él”, comenzó diciendo la Urraca.

“Yo creo que el Pato tiene un poquito de vergüenza de que lo relacionen con ella, le da vergüenza que sus amigos digan que no tiene códigos, Él orgulloso de Luciana no está, chapa con ella cuando nadie lo ve, chapa con ella clandestinamente”, expresó Medina.

