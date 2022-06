Pau Donés falleció a los 53 años, el 9 de junio de 2020, a causa del cáncer de colon que le detectaron en 2015. El exvocalista del grupo musical Jarabe de Palo fue uno de los artistas españoles más reconocidos y queridos dentro de la industria musical y, tras dos años de su muerte, su recuerdo y legado se mantiene vigente entre sus seguidores y el público en general.

En pleno confinamiento- a causa del coronavirus- grabó en el balcón de su casa su último tema, “Eso que tú me das”, con una letra muy emotiva donde sale su hija bailando. A finales de 2020 le fue concedida la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes a título póstumo.

El cáncer de colon fue una de las batallas más difíciles con las que tuvo que lidiar. Después de ser operado en 2015, tuvo una recaída en 2017, pero luchó en todo momento sin parar sus proyectos profesionales, que incluyeron una gira, un nuevo disco y un libro que publicó en ese año. Aunque este pasaje de su vida ha sido conocido por el público, hay otras experiencias trágicas que vivió Pau Donés que pocos conocen. Aquí la historia.

Pau Donés falleció a los 53 años, el 9 de junio de 2020, a causa del cáncer de colon que le detectaron en 2015 (Foto: Getty Images)

LAS TRAGEDIAS QUE MARCARON LA VIDA DE PAU DONÉS

Infancia con dislexia

Cuando Pau Donés era un niño, le diagnosticaron dislexia. Su infancia fue complicada ya que le expulsaron de unos seis colegios y tuvo que aprender a leer y escribir como pudo. Pese a ese problema, el cantante español no se quedó de brazos cruzados y siguió adelante con su vida.

El suicidio de su madre

Cuando Pau Donés tenía 16 años, su madre Nuria se suicidó. Ella fue quien le inculcó su pasión musical, quien le compraba sus primeros vinilos y quien le regaló su primera guitarra. Es por ello que cuando la mujer más importante de su visa dijo ‘adiós’ de la noche a la mañana, Pau no lo entendió.

El artista español era el mayor de cuatro hermanos a los que cuidó y protegió con todas sus fuerzas mientras su padre, Amado, trabajaba en un banco.

Pau Donés, exvocalista de Jarabe de Palo, fue uno de los artistas españoles más reconocidos y queridos dentro de la industria musical (Foto: Getty Images)

La fama no llegó fácilmente

Antes de hacerse mundialmente conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo, Pau Donés trabajó en varios lugares para pagar sus estudios de Económicas en la Universidad de Barcelona.

Fue modelo, camarero, botones, becario en un banco, ejecutivo en una agencia de publicidad y otros empleos.

Poca suerte en el amor

Pau Donés reconoció que no tuvo suerte en el amor. Prueba de ello es su popular tema “La Flaca”, que estaba inspirado en una cubana llamada Alsoris Guzmán Morales a la que intentó conquistar sin éxito. Era lesbiana y no había nada que hacer.

Según el diario español El Mundo, en el 2010 se publicitó su único romance conocido con la ex top model Eugenia Silva. Por aquel entonces, Pau Donés ya se había separado de la madre de su hija. Hubo más mujeres, pero tal y como confesó a Toñi Moreno en Viva la vida.

“he sido un novio nefasto, pero un buen compañero sí. Conservo relación con todas mis ex. Cuando me diagnosticaron el cáncer me llamaron o mandaron mensajitos muchas de ellas. Eso es porque me quieren y yo a ellas”, dijo el cantante español.