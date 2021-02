¡Fuertes declaraciones! Paula Manzanal estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde confesó detalles sobre la traición de su amiga Sheyla Rojas, quien le habría enviado videos íntimos a su expareja, el francés Vladimir De Guest.

“Ella era mi cupido. Cuando yo los presenté ella hablaba con él como para hacerme el bajo y me decía que me iba a ayudar. El dolor no es por él, es la traición de la amistad. Lo de la relación es lo de menos, porque puedo tener otra y ya, pero mi amistad, mi cariño que le di, es totalmente distinto. Ya no sé en quién confiar”, comenzó diciendo Paula.

Sin embargo, la popular modelo confesó que no puede vivir con rencor en su corazón, motivo por el que podría analizar la posibilidad de perdonar a Sheyla Rojas, mas no volver a tener una amistad con ella.

“Yo solo sabía que se tenían en Instagram, no sé en qué momento se agregaron al Whatsapp. Ella me negó todo (...) Al fin y al cabo yo no guardo rencor, no voy a ir por todos los canales hablando mal de ella para mi está hecho. No lo olvido porque ha sido fuerte.No creo que vuelva a tener una amistad con ella, pero no tengo problema en perdonarla, no puedo vivir con eso”, expresó.

