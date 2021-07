La modelo Paula Manzanal no tuvo reparos en mostrar una foto del pasado de Jossmery Toledo luego de que la expolicía dijera que ella es natural y las demás son “plásticas”.

Paula Manzanal no se aguantó y cuestionó lo “natural” que es Jossmery Toledo. “¿Cómo va a decir que es natural?, ¿No has visto foto de su pasado?”, le preguntó al reportero de “América Hoy”.

Seguidamente, Paula Manzanal sacó su celular y mostró una foto del pasado de Jossmery Toledo, diciendo que a diferencia de ella, su cirujano le ha dejado mal, comparándola con Michelle Jackson. “La diferencia entre Jossmery y nosotras es que nos ha quedado bonito, pero a ella le han dejado como Michael Jackson”.

“Además si era el ‘club de las plásticas’, ella también debería formar parte, pero como no lo admite y no está admitida en mi club, está vetada”, agregó, indicando que Jossmery Toledo no está permitida en su grupo.

Finalmente Paula Manzanal afirmó que quien se debe ir de Reinas del Show es la expolicía. “Todo bien con Jossmery pero ahora es una competencia y alguien se tiene que ir. Janeth es mi hermana, entonces la hermanastra tendrá que retirarse”.

