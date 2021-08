La modelo Paula Manzanal se quebró al hablar de su hijo Valentino durante la sexta gala de “Reinas del show”. Poco después de su presentación, Gisela Valcárcel destacó la disciplina de Paula por mejorar.

“Tu disciplina, tu constancia se nota en la Academia y esa parte también la debe conocer la gente, que no estás aquí porque seas una mediática que vino a jugar un ratito a Reinas del Show”, dijo la ‘señito’.

Las palabras de Gisela Valcárcel conmovieron a Paula Manzanal, quien rompió en llanto al contar que su hijo Valentino se ponía triste cada vez que ella tenía que ensayar.

“Me esfuerzo un montón, estas últimas semanas sí me he esforzado más de lo que me esfuerzo, mi hijito está enfermo y me da pena dejarlo tantos días, tantas horas, porque sabes que él solo me tiene a mí y cuando llego a casa está triste y me dice más baile no”, dijo Paula Manzanal.

Entre lágrimas, la modelo le envió un mensaje a su hijo: “Mamá se está esforzando para que podamos viajar juntos”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR